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Cronaca / Bergamo Città Martedì 09 Giugno 2026

Bergamo, al Bombonera social pub il maxischermo per seguire i Mondiali

L’INIZIATIVA. Per seguire il torneo più bello del mondo, anche senza l’Italia. Debutta anche il menù estivo con diverse novità.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, al Bombonera social pub il maxischermo per seguire i Mondiali
Il maxischermo della Bombonera

Bergamo

Il Bombonera social pub del Villaggio degli sposi a Bergamo ha recentemente aperto il proprio spazio estivo, con una grande novità: il maxischermo per seguire le partite dei Mondiali di calcio, anche se non c’è l’Italia.

Per accompagnare il torneo anche il debutto del nuovo menù estivo, a cui si aggiunge come novità una selezione di piatti della gastronomia «Da Stefano», storica realtà della zona dello stadio di Bergamo.

Il calendario

Il calendario delle partite dei gironi, in attesa della fase ad eliminazione diretta:

• 11 giugno → Messico - Sud Africa, ore 21.00
• 12 giugno → Canada - Bosnia Erzegovina, ore 21.00
• 14 giugno → Paesi Bassi - Giappone, ore 22.00
• 15 giugno → Belgio - Egitto, ore 21.00
• 16 giugno → Francia - Senegal, ore 21.00
• 17 giugno → Inghilterra - Croazia, ore 22.00
• 18 giugno → Svizzera - Bosnia Erzegovina, ore 21.00
• 19 giugno → USA - Australia, ore 21.00
• 20 giugno → Germania - Costa d’Avorio, ore 22.00
• 21 giugno → Belgio - Iran, ore 18.00
• 21 giugno → Spagna - Arabia Saudita, ore 21.00
• 22 giugno → Argentina - Austria, ore 19.00
• 23 giugno → Inghilterra - Ghana, ore 22.00
• 24 giugno → Svizzera - Canada, ore 21.00
• 25 giugno → Ecuador - Germania, ore 22.00
• 26 giugno → Norvegia - Francia, ore 21.00
• 27 giugno → Panama - Inghilterra / Croazia - Ghana, ore 23.00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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