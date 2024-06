Bergamo al voto, su L’Eco del 7 giugno le interviste ai tre candidati sindaci

Conto alla rovescia per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Su L’Eco di Bergamo in edicola venerdì 7 giugno parlano i tre candidati alla guida di Palazzo Frizzoni: Elena Carnevali per il centrosinistra, Andrea Pezzotta per il centrodestra e Vittorio Apicella per il Movimento 5 Stelle. Nelle tre interviste i candidati illustrano le loro idee e priorità per il futuro della città.