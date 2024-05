Guida al voto in Bergamasca, segui qui gli speciali delle varie zone del territorio - I video

Sono 323 in provincia di Bergamo i candidati in corsa per la poltrona di sindaco dei 164 Comuni chiamati al rinnovo dei consigli nelle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno. Sono 351 le liste depositate: i numeri mostrano una diminuzione del numero di candidature rispetto a cinque anni fa, quando però andavano al voto due Comuni in più.

A fronte di questo calo, è importante notare che in tutti le località coinvolte da questa tornata c’è almeno un candidato a ricoprire la carica di primo cittadino (non così era stato nel 2019, quando in più di un caso non si era presentato nessuno). Sono 46 i Comuni con un’unica lista in corsa. Anche le principali città bergamasche hanno visto una diminuzione delle liste: nella scorsa occasione, Bergamo, Albino, Dalmine, Romano e Seriate avevano 19 candidati sindaco, che oggi sono 14 (l’unica tra queste amministrazioni a vedere crescere i candidati è Albino, passata da due a tre). Numerosi i candidati di età inferiore ai trent’anni. 63 le candidate, pari al 19% del totale. Solo tre i Comuni potenzialmente interessati dal ballottaggio se nessuno dei candidati dovesse raggiungere il 50% +1 dei voti al primo turno: sono Bergamo, Romano, Albino, dove sono più di due gli aspiranti alla carica di Primo cittadino.