Elezioni l’8 e 9 giugno: ecco quello che c’è da sapere

Manca poco al doppio appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno. In tutta Italia – così come negli altri 26 stati dell’Unione Europea – questo fine settimana si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo, di cui all’Italia spetta l’elezione di 76 membri. Inoltre in molti Comuni si voterà anche per scegliere il sindaco e il consiglio comunale. In Bergamasca in queste Amministrative sono coinvolti 164 Comuni, tra cui il capoluogo Bergamo, dove in corsa per Palafrizzoni ci saranno Vittorio Apicella (Movimento 5 Stelle), Elena Carnevali (centro-sinistra) e Andrea Pezzotta (centro-destra). I seggi saranno aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Ricordiamo che ogni elettore dovrà portare con sé alle urne la propria tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità.

La scheda grigia per le Europee

In Italia per quanto riguarda le Europee ci sono cinque circoscrizioni elettorali, ovvero le regioni sono aggregate in 5 aree alle quali è assegnato un numero di seggi in base alla popolazione residente. Bergamo, come tutta la Lombardia, ricade nella Circoscrizione Nord-Ovest, che include anche Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria; l’intera area elegge 20 rappresentanti. La scheda elettorale per le Europee in questa circoscrizione è grigia. I cittadini potranno scegliere solo i candidati della propria circoscrizione e per votare bisognerà tracciare un segno sulla lista prescelta. È possibile, non obbligatorio, esprimere fino a un massimo di tre preferenze.

La scheda elettorale delle Europee come la troverete al seggio l’8 e il 9 giugno.

(Foto di Roberto Vitali) Nel caso di più preferenze, però, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda e terza preferenza saranno annullate. Non possono essere scelti perciò tre candidati o tre candidate, ma due uomini e una donna, o due donne e un uomo. Gli elettori possono anche non specificare alcuna preferenza, in questo caso il voto non andrà di default al capolista indicato dal partito, ma solo alla lista. Non è ammesso il voto disgiunto: non si potrà quindi selezionare una lista e poi indicare come preferenza un candidato di un altro gruppo. Per entrare al Parlamento Europeo, le liste dovranno superare una soglia di sbarramento del 4% a livello nazionale. In occasione delle Europee dell’8 e 9 giugno gli studenti «fuori sede» per la prima volta potranno votare per le liste e i candidati della propria circoscrizione territoriale di origine senza l’obbligo di rientrare nel comune di residenza. La richiesta per il voto fuori sede doveva essere presentata entro il 5 maggio.

La scheda azzurra per le Amministrative

La scheda per le elezioni amministrative sarà invece azzurra. Gli elettori potranno tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, e in questo caso il voto verrà attribuito al solo candidato, non alla lista; oppure segnare sia il candidato che la corrispettiva lista, e in questo caso il voto andrà a entrambi. Se viene barrata solo la lista, il voto vale comunque anche per il sindaco della stessa lista. È consentito il voto disgiunto, ovvero è possibile votare un sindaco e una lista non collegata. Si possono esprimere fino a due preferenze per i consiglieri comunali, purché di genere diverso (non due uomini o due donne). Nei Comuni con meno di 15.000 abitanti il sindaco viene eletto in un solo turno; in quelli più grandi se nessun candidato ottiene più del 50% dei voti si procede con un secondo turno. Eventuali ballottaggi si terranno il 23 e 24 giugno.

La scheda elettorale che troverete al seggio

Se nel vostro Comune si svolgeranno anche le Amministrative, ai seggi riceverete entrambe le schede; potrete accettarle entrambe o scegliere di votare solo per una delle due elezioni in corso.

Rinnovare la tessera elettorale: come fare