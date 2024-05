Europee, Luca Perego è il sesto candidato bergamasco

In prima battuta era stato iscritto tra i candidati nella Circoscrizione Nord Ovest in quota provincia di Lecco. Perego, vicepresidente dei Liberali Democratici Europei, di cui è stato co-fondatore a livello nazionale, è candidato nel cartello di liste «Stati Uniti d’Europa», che comprende anche Italia Viva e +Europa, di cui è stato componente dell’Assemblea nazionale e portavoce lombardo. Una laurea in Scienze Politiche e di governo, alle ultime elezioni Politiche si era candidato con il Terzo Polo.