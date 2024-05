Ermanno Gavazzi, 72 anni, pensionato di Treviglio , è il quinto candidato bergamasco alle Europee per la lista «Libertà» del sindaco di Taormina Cateno De Luca . In campo da oltre vent’anni con il partito dei Pensionati, Gavazzi è stato consigliere comunale a Treviglio dal 2001 al 2006 e consigliere provinciale a Bergamo dal 2005 al 2009.

Ora questa nuova candidatura: «Cateno De Luca ha coinvolto diverse categorie nel suo progetto – spiega –: agricoltori, commercianti e appunto anche noi pensionati, raggruppando 19 liste in tutta Italia. Tra i temi che più mi stanno a cuore c’è la sanità: è un diritto per tutti, soprattutto per i pensionati, avere una sanità decente. In Europa ci deve essere più Italia ed è per questo che mi batterò».