Bergamo, alla primaria De Amicis inaugurata la nuova mensa

«Ambienti idonei e funzionali»

All’inaugurazione hanno partecipato gli assessori ai Lavori pubblici e ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici, Ferruccio Rota e Marzia Marchesi. «Ora la struttura offre ambienti idonei e funzionali - commenta Rota - comprendendo una sala refettorio, un locale per lo sporzionamento dei pasti, servizi igienici per gli studenti e uno spogliatoio con servizi per il personale. È collegata al complesso scolastico tramite una pensilina in struttura metallica, che consente agli studenti di spostarsi in sicurezza e al riparo da eventi atmosferici. L’edificio raggiunge la classe energetica A4, la più performante»