Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 24 Settembre 2025

Bergamo, alla primaria De Amicis inaugurata la nuova mensa

ISTRUZIONE. Destinata anche agli alunni della scuola media Corridoni: «Ora spazi idonei e funzionali».

Redazione Web
Redazione Web
La nuova mensa
La nuova mensa
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Giornata di festa, mercoledì 24 settembre, alla scuola primaria De Amicis di Bergamo. È stata inaugurata la nuova mensa, destinata anche agli alunni della scuola media Corridoni che frequentano il progetto pomeridiano «Scuole aperte». Un’opera da 798mila euro, di cui 450mila provenienti da fondi del Pnrr e 348mila dal Comune.

«La mensa scolastica rappresenta molto più di un semplice spazio destinato al consumo dei pasti: è un luogo educativo a tutti gli effetti»

Con questo intervento viene garantito il servizio mensa agli alunni di primaria e secondaria senza ricorrere a doppio turno o pranzo in classe. Prima, l’istituto di un unico locale per la mensa di circa 100mq, non sufficiente a coprire le necessità.

Primo giorno nella nuova mensa
Primo giorno nella nuova mensa
(Foto di Colleoni)

«Ambienti idonei e funzionali»

All’inaugurazione hanno partecipato gli assessori ai Lavori pubblici e ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici, Ferruccio Rota e Marzia Marchesi. «Ora la struttura offre ambienti idonei e funzionali - commenta Rota - comprendendo una sala refettorio, un locale per lo sporzionamento dei pasti, servizi igienici per gli studenti e uno spogliatoio con servizi per il personale. È collegata al complesso scolastico tramite una pensilina in struttura metallica, che consente agli studenti di spostarsi in sicurezza e al riparo da eventi atmosferici. L’edificio raggiunge la classe energetica A4, la più performante»

Primo giorno nella nuova mensa
Primo giorno nella nuova mensa
(Foto di Colleoni)

L’opera è stata infatti progettata come Nzeb (Nearly zero energy building, edificio a energia quasi zero), in conformità alle normative vigenti e nel rispetto dei principi del Pnrr.

«Più di uno spazio per i pasti»

«Sono molto soddisfatta - aggiunge Marchesi - perché la mensa scolastica rappresenta molto più di un semplice spazio destinato al consumo dei pasti: è un luogo educativo a tutti gli effetti, dove si promuovono valori fondamentali come la condivisione, la socializzazione e la convivialità. Attraverso il momento del pasto, bambini e ragazzi imparano a rispettare i tempi comuni, a collaborare, ad ascoltare e a dialogare con i propri pari in un contesto informale ma strutturato. La mensa diventa così un ambiente privilegiato in cui si rafforzano le relazioni interpersonali, si sviluppano competenze sociali e si consolidano comportamenti alimentari sani e consapevoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Istruzione
Scuola
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Politica
Enti locali
Ambiente
Energia rinnovabile
Ferruccio Rota
Marzia Marchesi
comune