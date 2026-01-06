Bergamo, allarme «rifiuti da sballo»: sempre più bombole di protossido di azoto abbandonate

A lanciare l’allarme è Plastic Free Onlus , associazione attiva dal 2019 contro l’inquinamento da plastica, che durante le ultime raccolte sul territorio ha registrato una crescita del fenomeno.

Bombole protossido di azoto abbandonate

I volontari segnalano ritrovamenti in parchi pubblici, parcheggi, zone industriali e aree verdi. Bombole lasciate a terra dopo l’uso, spesso in contesti frequentati da adolescenti e giovani. Un’abitudine che apre un doppio fronte di criticità: sanitario e ambientale, perché questi contenitori non sono rifiuti comuni e possono rappresentare un pericolo se maneggiati o dispersi impropriamente.