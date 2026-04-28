Bergamo: «Alle medie con coltello, martello e piede di porco»

«L’insegnante ha visto che un ragazzino stava mostrando ai compagni qualcosa che aveva nello zaino. Quando si è accorta che si trattava di un coltello da cucina ha perquisito le cartelle e le giacche di tutti, trovando nello zaino di un altro ragazzino un martello e un piede di porco ».

«È successo la mattina di venerdì 17 aprile – raccontano – e ai genitori è arrivato solo un messaggio da parte della rappresentante di classe in cui ci avvisava che per motivi di sicurezza erano stati perquisiti gli zaini e le giacche di tutti gli studenti. Il lunedì successivo entrambi i ragazzi erano regolarmente in classe, so che i genitori sono stati convocati a scuola il mercoledì, ma ad oggi non ci risulta siano stati presi provvedimenti nei loro confronti, come ci saremmo aspettati. Non sono stati sospesi e sono venuti regolarmente a scuola. La dirigenza non ha chiamato il 112 e non ha avvisato i genitori di quello che era stato trovato negli zaini dei due ragazzini. Alla luce di quello che è successo alla scuola media di Trescore , ma anche in altri istituti in Italia, siamo veramente indignate anche perché stiamo insegnando ai nostri figli e nipoti l’educazione e il rispetto nei confronti degli altri e l’importanza di comportarsi bene. Che esempio possono trarre se vedono che i loro compagni possono venire a scuola armati senza avere conseguenze?».