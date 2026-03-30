Chiara Mocchi: «Un fendente a mezzo millimetro dall’aorta, sono viva grazie a un altro mio alunno e al sangue dei donatori»

«Salvata da un altro alunno che ha rischiato la vita per me»

Un’aggressione improvvisa e violentissima: « mi ha colpita ripetutamente al collo e al torace », scrive la docente, salvata anche dal coraggio di un altro studente che «mi ha difesa rischiando la sua stessa vita». Decisivi i soccorsi: «una potentissima emorragia, quasi un litro e mezzo di sangue perso», e un colpo «arrivato a mezzo millimetro dall’aorta. Un foulard premuto sul collo, le mani tremanti di chi mi soccorreva, e quel torpore che avanzava rapido mentre la luce intorno a me diventava ombra, e l’ombra diventava addio».