Trescore, insegnante accoltellata fuori dalla scuola media: è grave
IL CASO. L’episodio grave a Trescore Balneario,alle scuole medie, mercoledì 25 marzo intorno alle 7.45. Una donna di 57 anni è ferita: sarebbe stata aggredita con un coltello. Le sue condizioni sono gravi.
Trescore
Un grave episodio si è verificato alla scuola media di Trescore, in via Damiano Chiesa: un’insegnante è stata accoltellata da un alunno fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci e le sue condizioni paiono gravi. Intorno alle 7.45 di mercoledì 25 marzo è scattato l’allarme: sul posto i carabinieri di Trescore, la polizia locale, i mezzi di soccorso e anche un elicottero del 118 che è decollato da Bergamo.
Aggressione con un coltello
Ancora poche le informazioni: si tratterebbe di una donna di 57 anni, una professoressa di francese che lavora nella scuola, che sarebbe stata aggredita con un coltello da un alunno di terza media, di 13 anni di origini italiane.
L’accoltellamento poco prima del suono della campanella, alle 7.45: la donna sarebbe stata avvicinata e accoltellata fuori dall’istituto, poco prima dell’inizio dell’orario scolastico.
I soccorsi
Scattato immediatamente l’allarme, sul posto un’automedica da Seriate, un’ambulanza della Croce Rossa da Entratico e l’elisoccorso decollato dall’elibase dell’ospedale di Bergamo. La donna sarebbe grave: è stata trasportata con l’elisoccorso a Bergamo in gravi condizioni.
Le lezioni sono state sospese, indagano le forze dell’ordine: il minore è stato fermato subito dopo il tragico fatto: si tratterebbe di uno studente di 13 anni. Sul posto anche il sindaco Danny Benedetti.
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