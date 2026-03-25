Trescore, insegnante accoltellata fuori dalla scuola media: è grave

Un grave episodio si è verificato alla scuola media di Trescore, in via Damiano Chiesa: un’insegnante è stata accoltellata da un alunno fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci e le sue condizioni paiono gravi. Intorno alle 7.45 di mercoledì 25 marzo è scattato l’allarme: sul posto i carabinieri di Trescore, la polizia locale, i mezzi di soccorso e anche un elicottero del 118 che è decollato da Bergamo.