Accoltellamento a scuola, i dirigenti della zona: «La scuola resti un luogo sicuro, più prevenzione»

Profonda preoccupazione e sincera vicinanza alla docente vittima del grave episodio avvenuto oggi all’Istituto Comprensivo di Trescore Balneario. È quanto esprimono, in una nota congiunta, i dirigenti scolastici dell’Ambito 3, intervenuti dopo l’aggressione che ha scosso la comunità scolastica.

«Un atto di tale violenza, compiuto all’interno di un luogo che per sua natura deve essere presidio di sicurezza, crescita e dialogo, colpisce duramente l’intera comunità scolastica e civile», scrivono i dirigenti, sottolineando come la scuola debba restare «uno spazio fondato sul rispetto reciproco, sull’ascolto e sulla costruzione di relazioni educative sane».

I carabinieri a Trescore

(Foto di Colleoni) Il pensiero va innanzitutto alla docente coinvolta, alla quale viene augurata «una pronta e completa ripresa», ma anche alla dirigente scolastica dell’istituto, ai docenti, al personale e agli studenti, «profondamente segnati da quanto accaduto».

«Riteniamo indispensabile rafforzare con determinazione tutte le azioni educative e preventive – proseguono – promuovendo una sempre maggiore attenzione al benessere degli studenti, alla gestione dei conflitti e al dialogo tra scuola, famiglie e territorio» Nel documento emerge con forza anche la richiesta di un impegno condiviso per prevenire episodi simili. «Riteniamo indispensabile rafforzare con determinazione tutte le azioni educative e preventive – proseguono – promuovendo una sempre maggiore attenzione al benessere degli studenti, alla gestione dei conflitti e al dialogo tra scuola, famiglie e territorio».

Infine, i dirigenti esprimono fiducia nel lavoro delle autorità competenti, chiamate a fare piena luce sull’accaduto, ribadendo al tempo stesso l’impegno del sistema scolastico: «La scuola deve continuare a essere un luogo sicuro, inclusivo e capace di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita».