Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina Giovedì 26 Marzo 2026

Prof accoltellata da un tredicenne nel corridoio della scuola a Trescore: è grave

LA CRONACA. Lo studente ha ripreso tutto e ha trasmesso in diretta su Telegram. In casa aveva materiale per esplosivi.

Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Monica Armeli
Monica Armeli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Prof accoltellata da un tredicenne nel corridoio della scuola a Trescore: è grave
Carabinieri e polizia locale all’ingresso della scuola secondaria di primo grado di Trescore
(Foto di Yuri Colleoni)

Trescore Balneario

Alle 7.40 ha varcato come tutti i giorni l’ingresso delle scuole medie di Trescore Balneario dove frequenta la terza A. Solo che mercoledì 25 marzo questo studente tredicenne indossava i pantaloni con i colori mimetici, una maglietta con la scritta «vendetta» e soprattutto in tasca aveva un coltello simile a quello di Rambo e nello zaino una pistola scacciacani. Salito al primo piano, ha intercettato in corridoio la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi – 57 anni, di Berzo San Fermo – e le ha sferrato diverse coltellate, di cui almeno due profonde, una all’addome e l’altra al collo. Una scena che il tredicenne ha ripreso con il cellulare appeso al collo e ha trasmesso in diretta su Telegram.

Leggi anche

L’aggressione

La prof, che ha riportato anche ferite alle braccia nel tentativo di parare i fendenti, è caduta a terra in un lago di sangue: in suo soccorso sono intervenuti due colleghi, mentre un terzo prof e due collaboratori scolastici hanno bloccato il ragazzo. Chiara Mocchi è stata trasferita in elicottero all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo: è stata salvata grazie a una trasfusione di sangue iniziata già sul velivolo dall’équipe sanitaria e a un delicato intervento chirurgico cui è stata sottoposta in ospedale e durato due ore. Ora è fuori pericolo: resta ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva. Il tredicenne è stato preso in consegna dai carabinieri e, sentito in caserma a Trescore durante un’audizione «protetta», ovvero con il supporto di uno psicologo, si è mostrato collaborativo: avrebbe riferito di un risentimento verso la sua insegnante di francese, coltivato negli ultimi tempi e culminato con un brutto voto, cui aveva fatto seguito una lite con un compagno di classe. Lite di fronte alla quale, agli occhi del tredicenne, la professoressa aveva preso le difese del compagno.

Prof accoltellata da un tredicenne nel corridoio della scuola a Trescore: è grave
Il plesso scolastico ospita elementari e medie
( foto yuri colleoniYuri Colleoni)
Prof accoltellata da un tredicenne nel corridoio della scuola a Trescore: è grave
L’edificio teatro dell’accoltellamento, avvenuto al primo piano

Per questo lo studente avrebbe architettato la violenta aggressione: un agguato in piena regola, pianificato nei dettagli e descritto come molto violento. Alla scena, avvenuta nel corridoio del primo piano dell’istituto comprensivo «Leonardo da Vinci» di via Damiano Chiesa, hanno assistito altri tre studenti.

Leggi tutti gli approfondimenti su L’Eco di Bergamo del 26 marzo, alle pagine 28, 29, 30 e 31
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Berzo San Fermo
Brescia
Trescore Balneario
Zandobbio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
Morte
Questioni sociali (generico)
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Danny Benedetti
Raffaella Chiodini
Chiara Mocchi
Giuliana Tondina
Telegram