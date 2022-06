Bergamo, anziani derubati al supermercato: due arresti per 19 furti

La Squadra Mobile di Lodi, coordinata dalla Procura, ha eseguito nella giornata di sabato 25 giugno un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due donne e di obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per un uomo, tutti e tre accusati di furto. A loro la Polizia addebita 19 colpi. Le vittime erano soprattutto anziani, ai quali oltre al portafogli di solito rubavano anche il bancomat che poi utilizzavano illecitamente per prelevare denaro . I colpi sono stati messi a segno nei supermercati e nei centri commerciali nelle province di Lodi, Milano, Bergamo, Cremona, Pavia, Monza e Brianza, Brescia, Novara e Piacenza, dove i tre accusati avvicinavano gli anziani con una scusa per poi derubarli . Per spostarsi i tre - tutti con precedenti specifici - usavano auto intestate a prestanome e durante i colpi portavano con sé i figli minorenni. Per i furti accertati le vittime sono state derubate per complessivi 12mila euro.