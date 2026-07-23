Bergamo, anziano chiuso fuori casa assistito dagli agenti della polizia di Stato

Gli agenti della polizia di Stato di Bergamo sono intervenuti in via Garibaldi, nella primissima mattinata di mercoledì 22 luglio, per aiutare un anziano rimasto chiuso fuori dalla propria abitazione. L’uomo, in stato confusionale, non aveva con sé le chiavi: all’interno si trovava la moglie, che pur rispondendo al citofono non era in grado di aprire la porta.

Una vicina si è accorta della situazione e ha contattato i soccorsi. Gli agenti intervenuti, in attesa dell’arrivo della persona incaricata dell’assistenza, hanno accompagnato l’anziano presso gli uffici della questura, dove è stato accolto e assistito in sicurezza. Un gesto di attenzione e vicinanza per garantire supporto e protezione a una persona in difficoltà.