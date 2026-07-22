Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 22 Luglio 2026

Bergamo, appuntamenti straordinari per il rilascio della carta d’identità elettronica

LA NOVITÀ. Dal 3 agosto il documento cartaceo non sarà più valido per l’espatrio.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, appuntamenti straordinari per il rilascio della carta d’identità elettronica

Bergamo

Lunedì 3 agosto la carta d’identità cartacea andrà in pensione. Nonostante per alcuni usi specifici la scadenza sia stata prorogata al 31 gennaio 2027, non sarà più valida per l’espatrio: per viaggiare all’estero sarà necessaria la carta d’identità elettronica.

Per questo il Comune di Bergamo invita i cittadini a rivolgersi allo «Sportello polifunzionale Bergamo facile» per presentare la richiesta di rilascio del nuovo documento, approfittando del potenziamento delle aperture messo in campo dall’Amministrazione.

Come prenotare

Il percorso ha portato, dal mese di febbraio, agli attuali 808 appuntamenti settimanali, con un incremento del 102,5% rispetto alle disponibilità di inizio anno. Le aperture supplementari saranno attive fino al 3 agosto e sono concentrate in particolare nelle mattine del venerdì e del sabato, dalle 8.30 alle 12,30. È possibile prenotare online - www.prenotabergamo.it - oppure telefonando allo 035.399333, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Enti locali
Politica
Comune di Bergamo