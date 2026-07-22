Bergamo, appuntamenti straordinari per il rilascio della carta d’identità elettronica

Lunedì 3 agosto la carta d’identità cartacea andrà in pensione. Nonostante per alcuni usi specifici la scadenza sia stata prorogata al 31 gennaio 2027, non sarà più valida per l’espatrio: per viaggiare all’estero sarà necessaria la carta d’identità elettronica.

Come prenotare

Il percorso ha portato, dal mese di febbraio, agli attuali 808 appuntamenti settimanali, con un incremento del 102,5% rispetto alle disponibilità di inizio anno. Le aperture supplementari saranno attive fino al 3 agosto e sono concentrate in particolare nelle mattine del venerdì e del sabato, dalle 8.30 alle 12,30. È possibile prenotare online - www.prenotabergamo.it - oppure telefonando allo 035.399333, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.