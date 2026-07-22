Bergamo, appuntamenti straordinari per il rilascio della carta d’identità elettronica
LA NOVITÀ. Dal 3 agosto il documento cartaceo non sarà più valido per l’espatrio.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Lunedì 3 agosto la carta d’identità cartacea andrà in pensione. Nonostante per alcuni usi specifici la scadenza sia stata prorogata al 31 gennaio 2027, non sarà più valida per l’espatrio: per viaggiare all’estero sarà necessaria la carta d’identità elettronica.
Per questo il Comune di Bergamo invita i cittadini a rivolgersi allo «Sportello polifunzionale Bergamo facile» per presentare la richiesta di rilascio del nuovo documento, approfittando del potenziamento delle aperture messo in campo dall’Amministrazione.
Come prenotare
Il percorso ha portato, dal mese di febbraio, agli attuali 808 appuntamenti settimanali, con un incremento del 102,5% rispetto alle disponibilità di inizio anno. Le aperture supplementari saranno attive fino al 3 agosto e sono concentrate in particolare nelle mattine del venerdì e del sabato, dalle 8.30 alle 12,30. È possibile prenotare online - www.prenotabergamo.it - oppure telefonando allo 035.399333, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
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