L’uomo, un cittadino ghanese con precedenti di polizia anche per violenza sessuale, era stato arrestato su un treno. Respinta la richiesta di protezione internazionale .

Dall’arresto al trasferimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr). Un cittadino ghanese, fermato nei giorni scorsi dopo aver aggredito alcuni agenti della Polizia di Stato a bordo di un treno , è stato accompagnato martedì 17 novembre in un Cpr, in seguito all’emissione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

L’aggressione ai poliziotti sul treno

L’uomo era stato arrestato sabato 14 novembre con le accuse di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito gli agenti intervenuti su un convoglio ferroviario. Secondo quanto riferito dalla Questura di Bergamo, risultava già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia, tra cui resistenza, lesioni e due episodi di violenza sessuale, uno dei quali ai danni di un minorenne.