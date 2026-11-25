Dalla cura del verde all’Orto botanico alla catalogazione dei registri storici del cimitero monumentale. Il Comune di Bergamo apre i propri servizi agli studenti sospesi dalle lezioni per un periodo da tre a quindici giorni. La Giunta ha approvato lo schema di convenzione con le scuole per attivare i percorsi di cittadinanza attiva e solidale previsti dalle nuove disposizioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Il Comune figura dal 16 ottobre tra gli enti idonei ad accoglierli per l’anno scolastico 2026/2027.

Dall’Orto botanico all’Informagiovani

Sono cinque gli ambiti individuati. Nei nidi, negli Spazi Gioco e al Centro Famiglia gli studenti potranno collaborare ai laboratori e all’accoglienza. All’Orto botanico «Lorenzo Rota», in Città Alta e ad Astino, affiancheranno i giardinieri. Nei servizi di comunicazione e all’Informagiovani si occuperanno di contenuti digitali, archiviazione e accoglienza. Al Cimitero Monumentale potranno catalogare i registri storici e orientare i visitatori. Al Centro diurno disabili affiancheranno gli educatori nell’organizzazione di eventi e uscite.

Come si attivano i percorsi