Bergamo, attività nei servizi comunali per gli studenti sospesi
L’ITER. La Giunta ha approvato lo schema di convenzione con le scuole. Cinque gli ambiti dei percorsi educativi, dall’Orto botanico ai servizi per l’infanzia.Lettura 1 min.
Bergamo
Dalla cura del verde all’Orto botanico alla catalogazione dei registri storici del cimitero monumentale. Il Comune di Bergamo apre i propri servizi agli studenti sospesi dalle lezioni per un periodo da tre a quindici giorni. La Giunta ha approvato lo schema di convenzione con le scuole per attivare i percorsi di cittadinanza attiva e solidale previsti dalle nuove disposizioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Il Comune figura dal 16 ottobre tra gli enti idonei ad accoglierli per l’anno scolastico 2026/2027.
Dall’Orto botanico all’Informagiovani
Sono cinque gli ambiti individuati. Nei nidi, negli Spazi Gioco e al Centro Famiglia gli studenti potranno collaborare ai laboratori e all’accoglienza. All’Orto botanico «Lorenzo Rota», in Città Alta e ad Astino, affiancheranno i giardinieri. Nei servizi di comunicazione e all’Informagiovani si occuperanno di contenuti digitali, archiviazione e accoglienza. Al Cimitero Monumentale potranno catalogare i registri storici e orientare i visitatori. Al Centro diurno disabili affiancheranno gli educatori nell’organizzazione di eventi e uscite.
Come si attivano i percorsi
Scuola e Comune concorderanno un progetto individuale, preceduto da un colloquio. Serviranno almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e 12 ore di formazione sulla sicurezza a carico della scuola. Ogni struttura potrà accogliere uno o al massimo due studenti alla volta, secondo la disponibilità dei tutor. Il servizio comunale invierà una relazione finale alla scuola e la valutazione spetterà al Consiglio di classe. Per l’assessora Marzia Marchesi la sanzione è un’occasione per comprendere le conseguenze delle proprie azioni e maturare responsabilità verso gli altri. La convenzione sarà valida fino all’8 giugno 2027, con possibilità di rinnovo.
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