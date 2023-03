Bergamo Brescia, Palazzo della Libertà riapre con una mostra sulla trasformazione della città

Nell’anno della Capitale Italiana della Cultura 2023, Bergamo e Brescia avviano il racconto della trasformazione delle due città che, seppur diverse nella storia e nella forma urbana, compongono un disegno orientato a un comune futuro. Con l’inaugurazione - il 12 aprile - di due mostre straordinarie intitolate «Visioni per un futuro presente. Città, ambiente, comunità», Bergamo e Brescia danno inizio a un programma di iniziative che raccoglie le migliori energie del territorio , grazie a una forte partecipazione collettiva, per un’azione culturale che possa catalizzare visioni e innovazioni a favore di città vivibili e sostenibili. Città medie dentro aree metropolitane di vasta scala, in cui benessere abitativo e qualità dei servizi, rapporto con la natura e possesso di una forte identità e «differenza» possano entrare nella costruzione del futuro.