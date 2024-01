Bergamo, c’è la partita: il mercato del sabato chiude alle 11.30

Sabato 27 gennaio si gioca Udinese-Atalanta alle 15 al Gewiss Stadium e per questo motivo il tradizionale mercato cittadino del sabato che si svolge in via Marzabotto chiude prima. Su prescrizione della Questura, infatti, per garantire le condizioni di sicurezza in occasione della partita, ci sarà una riduzione oraria del mercato del sabato, che è ricollocato in via Marzabotto e che chiuderà le operazioni di vendita alle ore 11.30. Alle ore 12, infatti, l’area dovrà essere lasciata libera per le operazioni di pulizia.