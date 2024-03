Bergamo, un cinghiale in via Baioni. Abbattuto in un prato in Valverde - Video

Un cinghiale in via Baioni a Bergamo. È stato avvistato e filmato poco prima delle 2 della notte tra martedì 19 e mercoledì 20 marzo dal titolare della «Gasthaus», Tobia Pistis. «Eravamo in chiusura – racconta Pistis – e nel locale c’erano gli ultimi clienti, io ero in cucina quando un collega mi ha chiamato avvisandomi che nel tratto di strada davanti al locale c’era un cinghiale. Sono uscito e ho visto l’animale che stava salendo in direzione della valle, ha vagato per qualche minuto e poi si è diretto verso il corsello di un condominio. Ho avvisato il 112».

Dopo la chiamata sono arrivate due Volanti della Questura e un equipaggio della Polizia provinciale con un pickup. L’animale, che era stato avvistato e segnalato poco prima anche nella zona del Monterosso, da via Baioni è stato seguito fino a Valverde, nella zona della Greenway. Gli agenti, dopo averlo perso momentaneamente di vista tra i prati e le aree boscate della zona, l’hanno individuato in un prato con le termocamere della Polizia provinciale, che lo ha abbattuto in posizione di sicurezza, dopo aver verificato, sempre con le termocamere, che non ci fossero altri animali o persone nelle vicinanze.