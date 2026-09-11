Bergamo, cittadini in campo contro l’abbandono dei rifiuti

Ripartono a Bergamo gli appuntamenti di cittadinanza attiva dedicati alla cura dei quartieri e al contrasto dell’abbandono dei rifiuti. Le iniziative, in programma da settembre a dicembre, interesseranno soprattutto parchi e giardini cittadini.

Il calendario è coordinato dall’assessorato alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde e coinvolge La Via della Felicità, Plastic Free, San Paolo in Bianco, NOGEZ, Rotaract e Associazione Musulmani Bergamo. Quest’anno si aggiungono le Guardie ecologiche volontarie del Parco dei Colli e Brothers All.

Ecothlon, quattro giornate nei quartieri

Ecothlon propone quattro appuntamenti, sempre la terza domenica del mese dalle 10 alle 12. Si comincia il 20 settembre alla Celadina, nel Parco Mariana Frigeni Careddu. Le tappe successive saranno il 18 ottobre a Grumello al Piano, nei giardini di piazza Aquileia; il 15 novembre a Valtesse, nel parco di via Solari; e il 20 dicembre a Monterosso, nel giardino di piazza Pacati.

Pulizia dei parchi e passeggiate ecologiche

Prosegue anche «Parchi per tutti», il progetto promosso da Brothers All al Parco Goisis e al Parco Galgario. Le attività di cura e pulizia coinvolgono anche persone in grave marginalità e saranno affiancate da eventi rivolti a bambini e famiglie.