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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 11 Settembre 2026

Bergamo, cittadini in campo contro l’abbandono dei rifiuti

ECOLOGIA. Da settembre a dicembre tornano le giornate dedicate alla pulizia di parchi e quartieri. Quattro tappe per Ecothlon, iniziative anche alla Celadina.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, cittadini in campo contro l’abbandono dei rifiuti
Da settembre a dicembre tornano le giornate dedicate alla pulizia di parchi e quartieri: uno scatto durante la conferenza stampa

Bergamo

Ripartono a Bergamo gli appuntamenti di cittadinanza attiva dedicati alla cura dei quartieri e al contrasto dell’abbandono dei rifiuti. Le iniziative, in programma da settembre a dicembre, interesseranno soprattutto parchi e giardini cittadini.

Il calendario è coordinato dall’assessorato alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde e coinvolge La Via della Felicità, Plastic Free, San Paolo in Bianco, NOGEZ, Rotaract e Associazione Musulmani Bergamo. Quest’anno si aggiungono le Guardie ecologiche volontarie del Parco dei Colli e Brothers All.

Ecothlon, quattro giornate nei quartieri

Ecothlon propone quattro appuntamenti, sempre la terza domenica del mese dalle 10 alle 12. Si comincia il 20 settembre alla Celadina, nel Parco Mariana Frigeni Careddu. Le tappe successive saranno il 18 ottobre a Grumello al Piano, nei giardini di piazza Aquileia; il 15 novembre a Valtesse, nel parco di via Solari; e il 20 dicembre a Monterosso, nel giardino di piazza Pacati.

Bergamo, cittadini in campo contro l’abbandono dei rifiuti
Bergamo, cittadini in campo contro l’abbandono dei rifiuti
Bergamo, cittadini in campo contro l’abbandono dei rifiuti

Pulizia dei parchi e passeggiate ecologiche

Prosegue anche «Parchi per tutti», il progetto promosso da Brothers All al Parco Goisis e al Parco Galgario. Le attività di cura e pulizia coinvolgono anche persone in grave marginalità e saranno affiancate da eventi rivolti a bambini e famiglie.

Alla Celadina continua invece «Celadina è anche tua», curata da NOGEZ: ogni sabato dalle 15 alle 17 e ogni domenica dalle 9 alle 11 sono previste passeggiate ecologiche per sensibilizzare i cittadini e contribuire alla cura del quartiere. «Prendersi cura dei parchi e raccogliere i rifiuti sulle strade vuol dire dare un messaggio forte: la città è la nostra casa comune», sottolinea l’assessora Oriana Ruzzini, ringraziando le associazioni coinvolte. Quello di settembre sarà l’undicesimo evento organizzato insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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