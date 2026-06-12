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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 12 Giugno 2026

Bergamo, Colognola: rinnovato il giardino vicino alla scuola Calvino

RESTYLING. Conclusi i lavori nello spazio pubblico di via Costantina: nuovi giochi inclusivi, panchine riqualificate e pavimentazione antitrauma.

Lettura 1 min.
Bergamo, Colognola: rinnovato il giardino vicino alla scuola Calvino
Bergamo, Colognola: rinnovato il giardino vicino alla scuola Calvino

Bergamo

Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di riqualificazione dell’area verde di via Costantina, nel quartiere di Colognola, accanto alla scuola Calvino. Un intervento atteso da bambini, famiglie e personale scolastico che frequentano ogni giorno lo spazio pubblico.

Nuovi giochi inclusivi a Colognola

Prima dell’intervento, l’area era caratterizzata da arredi ammalorati ed era priva di giochi. I lavori, realizzati nei mesi di aprile e maggio, hanno restituito al quartiere uno spazio più fruibile, con attenzione alla qualità degli arredi e all’inclusione.

È stato installato un nuovo gioco combinato con scivolo, altalena, struttura per l’arrampicata e pannello gioco. A completare l’intervento anche un pannello ludico inclusivo, pensato per favorire la partecipazione al gioco anche dei bambini con disabilità.

Bergamo, Colognola: rinnovato il giardino vicino alla scuola Calvino
Bergamo, Colognola: rinnovato il giardino vicino alla scuola Calvino

Panchine rinnovate e pavimentazione antitrauma

Le panchine esistenti sono state riqualificate con la sostituzione delle doghe, utilizzando nuovi elementi in plastica riciclata di colore verde. Recuperata anche la panchina rossa, con gli stessi materiali derivanti dal riciclo, in linea con i principi dell’economia circolare.

Per garantire maggiore sicurezza durante le attività di gioco è stata realizzata una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata verde, posata sulla pavimentazione in cemento già presente. Alla realizzazione dell’opera hanno collaborato Ludicando Srl, per fornitura e installazione dei giochi, e Veris Srl, per le doghe in plastica riciclata. L’investimento complessivo ammonta a 20 mila euro, Iva esclusa.

L’appello al senso civico

«Si tratta di un intervento che regala identità a un’area verde di pregio, molto percorsa da bambini, genitori e insegnanti della scuola Calvino – dichiara l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde, Oriana Ruzzini –. L’invito è vivere bene l’area, non rovinare gli arredi e non abbandonare rifiuti».

Bergamo, Colognola: rinnovato il giardino vicino alla scuola Calvino

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Oriana Ruzzini