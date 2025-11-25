Cronaca / Bergamo Città
Martedì 25 Novembre 2025
Bergamo, con il monopattino elettrico sull’Asse interurbano - Video
VIABILITÀ. È successo nel pomeriggio di lunedì 24 novembre, nonostante il maltempo, nel tratto tra l’uscita di Grassobbio e la Fiera.
Bergamo
In monopattino sull’Asse interurbano di Bergamo. È successo nel pomeriggio di lunedì 24 novembre, nel tratto tra l’uscita di Grassobbio e la Fiera, in direzione Bergamo. E nonostante il maltempo: un automobilista in transito ha notato il mezzo insolito che viaggiava sulla destra della carreggiata, probabilmente dopo aver sbagliato strada.
