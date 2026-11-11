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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 11 Novembre 2026

Bergamo, con passamontagna e pistola giocattolo vicino a una scuola: denunciato 22enne

IL FERMO. L’allarme lanciato da un’insegnante alla Celadina. Il giovane, già denunciato nel 2024, aveva una pistola giocattolo senza tappo rosso. Rischia la revoca del permesso.

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Bergamo, con passamontagna e pistola giocattolo vicino a una scuola: denunciato 22enne

Bergamo

Con il volto coperto da un passamontagna e una pistola giocattolo senza tappo rosso nel borsello, nei pressi di una scuola primaria della Celadina. Un 22enne di origine bengalese, residente a Bergamo, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per procurato allarme e per aver utilizzato in luogo pubblico un mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento.

A segnalare la presenza del giovane, nella tarda mattinata di martedì 10 novembre, è stata un’insegnante che lo aveva notato mentre riponeva nel borsello una pistola bianca e blu.

Celadina, l’intervento della Polizia vicino alla scuola

Le Volanti della Questura di Bergamo sono intervenute nella zona, individuando il 22enne nella vicina via Celadina. Il giovane indossava ancora il passamontagna nero e corrispondeva alla descrizione fornita dall’insegnante. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nel borsello una pistola giocattolo priva del tappo rosso, normalmente utilizzato per distinguerla da un’arma vera. Il passamontagna è stato sequestrato.

Il precedente con una pistola a salve e un coltello

Dagli accertamenti è emerso che il 22enne era già stato denunciato nel febbraio 2024 dai Carabinieri di Stezzano: era stato trovato con un coltello a serramanico e aveva esploso almeno tre colpi con una pistola a salve in via Mozart, a Bergamo. La Questura ha inoltre avviato il procedimento per la revoca del permesso di soggiorno. La Divisione Anticrimine sta valutando l’eventuale adozione di misure di prevenzione nei suoi confronti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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