Bergamo, con passamontagna e pistola giocattolo vicino a una scuola: denunciato 22enne
IL FERMO. L’allarme lanciato da un’insegnante alla Celadina. Il giovane, già denunciato nel 2024, aveva una pistola giocattolo senza tappo rosso. Rischia la revoca del permesso.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Con il volto coperto da un passamontagna e una pistola giocattolo senza tappo rosso nel borsello, nei pressi di una scuola primaria della Celadina. Un 22enne di origine bengalese, residente a Bergamo, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per procurato allarme e per aver utilizzato in luogo pubblico un mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento.
A segnalare la presenza del giovane, nella tarda mattinata di martedì 10 novembre, è stata un’insegnante che lo aveva notato mentre riponeva nel borsello una pistola bianca e blu.
Celadina, l’intervento della Polizia vicino alla scuola
Le Volanti della Questura di Bergamo sono intervenute nella zona, individuando il 22enne nella vicina via Celadina. Il giovane indossava ancora il passamontagna nero e corrispondeva alla descrizione fornita dall’insegnante. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nel borsello una pistola giocattolo priva del tappo rosso, normalmente utilizzato per distinguerla da un’arma vera. Il passamontagna è stato sequestrato.
Il precedente con una pistola a salve e un coltello
Dagli accertamenti è emerso che il 22enne era già stato denunciato nel febbraio 2024 dai Carabinieri di Stezzano: era stato trovato con un coltello a serramanico e aveva esploso almeno tre colpi con una pistola a salve in via Mozart, a Bergamo. La Questura ha inoltre avviato il procedimento per la revoca del permesso di soggiorno. La Divisione Anticrimine sta valutando l’eventuale adozione di misure di prevenzione nei suoi confronti.
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