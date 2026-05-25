Bergamo, controlli della polizia di Stato in b&b e autonoleggi
L’OPERAZIONE. Nella lente la città e la zona dell’aeroporto: particolare attenzione a profili di rischio connessi al terrorismo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Controlli straordinari della polizia di Stato a Bergamo, nell’ultima settimana, su autonoleggi e strutture ricettive, con particolare attenzione a profili di rischio connessi al terrorismo.
Negli autonoleggi
Operazioni soprattutto in città e nella zona dell’aeroporto di Orio al Serio, visto l’elevato flusso di persone e di veicoli: per quanto riguarda gli autonoleggi, l’attività era finalizzata a verificare il rispetto della normativa che impone alle società di noleggio l’immediata comunicazione alla questura dei dati identificativi dei clienti, così da consentire controlli tempestivi sugli eventuali indicatori di pericolosità.
Tre casi di irregolarità
Accertamenti che hanno interessato oltre dieci società: in tre casi sono emerse gravi irregolarità dovute alla totale omissione delle comunicazioni previste, con ulteriori posizioni in corso d’approfondimento. Nel corso di un controllo a una società di autonoleggio con distributore di carburante, è stata scoperta un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e l’impiego di due lavoratori «in nero».
Nelle strutture ricettive
Parallelamente sono state effettuate delle verifiche presso strutture ricettive, in particolare b&b e affittacamere, anche in questo caso per accertare il corretto adempimento degli obblighi di identificazione degli ospiti e di comunicazione alla questura. Su dieci strutture controllate, sei sono risultate non in regola poiché effettuavano le procedure da remoto, non idonee all’effettivo accertamento dell’identità.
In totale sono state 36 le persone identificate, 9 di queste segnalate all’Autorità giudiziaria per violazioni degli obblighi previsti dalla normativa di settore.
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