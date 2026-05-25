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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 25 Maggio 2026

Bergamo, controlli della polizia di Stato in b&b e autonoleggi

L’OPERAZIONE. Nella lente la città e la zona dell’aeroporto: particolare attenzione a profili di rischio connessi al terrorismo.

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Redazione Web
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Bergamo, controlli della polizia di Stato in b&b e autonoleggi
I controlli della polizia di Stato

Bergamo

Controlli straordinari della polizia di Stato a Bergamo, nell’ultima settimana, su autonoleggi e strutture ricettive, con particolare attenzione a profili di rischio connessi al terrorismo.

Negli autonoleggi

Operazioni soprattutto in città e nella zona dell’aeroporto di Orio al Serio, visto l’elevato flusso di persone e di veicoli: per quanto riguarda gli autonoleggi, l’attività era finalizzata a verificare il rispetto della normativa che impone alle società di noleggio l’immediata comunicazione alla questura dei dati identificativi dei clienti, così da consentire controlli tempestivi sugli eventuali indicatori di pericolosità.

Bergamo, controlli della polizia di Stato in b&amp;b e autonoleggi
I controlli della polizia di Stato

Tre casi di irregolarità

Accertamenti che hanno interessato oltre dieci società: in tre casi sono emerse gravi irregolarità dovute alla totale omissione delle comunicazioni previste, con ulteriori posizioni in corso d’approfondimento. Nel corso di un controllo a una società di autonoleggio con distributore di carburante, è stata scoperta un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e l’impiego di due lavoratori «in nero».

Nelle strutture ricettive

Parallelamente sono state effettuate delle verifiche presso strutture ricettive, in particolare b&b e affittacamere, anche in questo caso per accertare il corretto adempimento degli obblighi di identificazione degli ospiti e di comunicazione alla questura. Su dieci strutture controllate, sei sono risultate non in regola poiché effettuavano le procedure da remoto, non idonee all’effettivo accertamento dell’identità.

In totale sono state 36 le persone identificate, 9 di queste segnalate all’Autorità giudiziaria per violazioni degli obblighi previsti dalla normativa di settore.

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