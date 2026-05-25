Bergamo, controlli della polizia di Stato in b&b e autonoleggi

Controlli straordinari della polizia di Stato a Bergamo, nell’ultima settimana, su autonoleggi e strutture ricettive, con particolare attenzione a profili di rischio connessi al terrorismo.

Negli autonoleggi

Operazioni soprattutto in città e nella zona dell’aeroporto di Orio al Serio, visto l’elevato flusso di persone e di veicoli: per quanto riguarda gli autonoleggi, l’attività era finalizzata a verificare il rispetto della normativa che impone alle società di noleggio l’immediata comunicazione alla questura dei dati identificativi dei clienti, così da consentire controlli tempestivi sugli eventuali indicatori di pericolosità.

I controlli della polizia di Stato

Tre casi di irregolarità

Accertamenti che hanno interessato oltre dieci società: in tre casi sono emerse gravi irregolarità dovute alla totale omissione delle comunicazioni previste, con ulteriori posizioni in corso d’approfondimento. Nel corso di un controllo a una società di autonoleggio con distributore di carburante, è stata scoperta un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e l’impiego di due lavoratori «in nero».

Nelle strutture ricettive

Parallelamente sono state effettuate delle verifiche presso strutture ricettive, in particolare b&b e affittacamere, anche in questo caso per accertare il corretto adempimento degli obblighi di identificazione degli ospiti e di comunicazione alla questura. Su dieci strutture controllate, sei sono risultate non in regola poiché effettuavano le procedure da remoto, non idonee all’effettivo accertamento dell’identità.