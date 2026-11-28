È entrato in una sala slot di Bergamo con un palanchino, una pinza multiuso e un coltello nascosti nel bagaglio. A fermarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno denunciato per il possesso ingiustificato di strumenti da scasso e il porto abusivo di oggetti atti a offendere. L’episodio è avvenuto il 25 novembre, quando una pattuglia della Squadra Volante ha notato un cittadino marocchino mentre entrava in una sala slot. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di sottoporlo a un controllo. L’uomo era senza documenti e, prima di accompagnarlo in Questura per identificarlo, gli agenti hanno verificato anche il contenuto del bagaglio che portava con sé.