Cortile e giardino rinnovati per la scuola primaria Don Bosco, a Bergamo, per migliorare sicurezza, funzionalità e qualità degli spazi, con nuove opportunità di gioco, movimento, socializzazione e attività didattiche all’aperto.

Gli interventi

I lavori, eseguiti tra luglio e agosto, hanno riguardato il rifacimento delle pavimentazioni, l’installazione di nuove attrezzature da gioco e di nuovi arredi, la valorizzazione del verde e una serie di interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Particolare attenzione alla pavimentazione asfaltata: dopo la fresatura dello stato superificiale degradato, è stato posato sul massiciato un nuovo tappetino bituminoso, poi rivestito con resina colorata. Tra le novità, un grande circuito sportivo che propone diverse attività motorie, dando ai bambini la possibilità di giocare e contemporaneamente sviluppare capacità di coordinazione.

Nuovi giochi e arredi esterni per la primaria Don Bosco di Bergamo Nell’area verde adiacente al cortile, sotto l’ombra dei grandi pini presenti, sono state installate tre nuove attrezzature per le attività motorie: un canestro, un gioco di equilibrio e un ponte oscillante. Particolare attenzione agli spazi per la socialità: sono state posizionate due grandi panche semicircolari in legno, disposte una di fronte all’altra a formare una piccola agorà. L’allestimento è stato completato con tavoli da picnic e tre vasche destinate agli orti didattici.