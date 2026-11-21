Il tenore, l’organo, la tromba, le alte uniformi ai piedi dell’altare, le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e i loro vessilli. Una gremita chiesa di Santo Spirito, sabato 21 novembre, ha ospitato con solennità la celebrazione della Santa Patrona dell’Arma dei Carabinieri, ossia, come ha detto il Vescovo Francesco Beschi, presiedendo il rito avendo accanto monsignor Giulio Dellavite, delegato per le Relazioni istituzionali, e il parroco di Pignolo don Pietro Biaggi, «la Vergine Maria, riconosciuta come Virgo Fidelis. È un’occasione preziosa per una preghiera che si innalza al Signore per ringraziare le donne e gli uomini dell’Arma al servizio del nostro Paese».