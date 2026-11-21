Bergamo, i Carabinieri celebrano la Virgo Fidelis nella chiesa di Santo Spirito - Foto
LA CELEBRAZIONE. La cerimonia sabato 21 novembre in occasione della festa della patrona dell’Arma, dell’anniversario della Battaglia di Culqualber e della Giornata dell’Orfano.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Il tenore, l’organo, la tromba, le alte uniformi ai piedi dell’altare, le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e i loro vessilli. Una gremita chiesa di Santo Spirito, sabato 21 novembre, ha ospitato con solennità la celebrazione della Santa Patrona dell’Arma dei Carabinieri, ossia, come ha detto il Vescovo Francesco Beschi, presiedendo il rito avendo accanto monsignor Giulio Dellavite, delegato per le Relazioni istituzionali, e il parroco di Pignolo don Pietro Biaggi, «la Vergine Maria, riconosciuta come Virgo Fidelis. È un’occasione preziosa per una preghiera che si innalza al Signore per ringraziare le donne e gli uomini dell’Arma al servizio del nostro Paese».
Nell’omelia, riferendosi alla lettura dall’evangelista Matteo, il Vescovo ha fra l’altro detto: «Una superiore unità di intenti ci è sempre necessaria, prima e al di là degli interessi particolari. Preghiamo perché l’Arma dei carabinieri testimoni la fedeltà al suo compito in quest’ora che richiede coraggio, saggezza e speranza». Nella giornata si celebra anche l’anniversario della Battaglia di Culqualber e la Giornata dell’Orfano.
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