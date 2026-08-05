Bergamo, il fieno dei prati urbani diventa una risorsa agricola

Bergamo porta la campagna dentro la città. Il Comune ha affidato a Danilo Salvi , imprenditore agricolo di Villa d’Almè , la fienagione di otto aree verdi sottoposte a sfalcio differenziato. Il primo intervento è stato completato su oltre 47 mila metri quadrati, pari a 4,7 ettari.

L’operazione non comporta costi per Palazzo Frizzoni: l’impresa si occupa del taglio, dell’essiccazione, della ranghinatura, della pressatura in rotoballe e del trasporto del materiale, trattenendo il fieno prodotto come compensazione. Un sistema che unisce manutenzione del verde, economia circolare e sostegno all’agricoltura locale.

Le aree interessate comprendono, tra le altre, g li ex Orti di San Tomaso, via David, gli spazi esterni al cimitero, la Greenway lungo il Morla, via Industria, Parco Ovest e Parco Carlo Leidi . In base alle caratteristiche dei terreni sono previsti due o tre tagli all’anno.

Il progetto si inserisce nel piano di sfalcio differenziato avviato nel 2023 . Nel 2026 coinvolge 75 aree comunali per oltre 216 mila metri quadrati. Tagliare meno spesso consente alle piante spontanee di fiorire e disseminare, offrendo nutrimento e rifugio a insetti impollinatori, uccelli e piccoli mammiferi.

«Fare il fieno in città è una naturale evoluzione dello sfalcio differenziato», sottolinea l’assessora Oriana Ruzzini . L’erba, dopo aver completato il proprio ciclo, viene rimossa e torna utile all’attività agricola, in questo caso all’allevamento di cavalli.

Restano centrali le tutele ambientali: niente diserbanti o fertilizzanti chimici e attenzione alla fauna, alla nidificazione e alle zone di pregio naturalistico. Il verde urbano, così, non è più soltanto una superficie da tagliare, ma una risorsa capace di collegare città e campagna.