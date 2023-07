Bergamo, incendio all’ex Reggiani: vigili del fuoco in azione - Foto e video

Due squadre di vigili del fuoco, da Bergamo e Dalmine, sono intervenute nel tardo pomeriggio di giovedì 27 luglio in via Legrenzi a Bergamo, per un incendio nell’area industriale dismessa dell’ex Reggiani. L’allarme è scattato verso le 17,30, quando dal piazzale si è levata una colonna di fumo, visibile anche dalla vicina circonvallazione Plorzano. Sul posto sono arrivate l’autobotte della centrale dei vigili del fuoco di Bergamo e una squadra del distaccamento di Dalmine, che hanno avviato le verifiche e le operazioni di spegnimento.

(Foto di Bedolis) (Foto di Bedolis) (Foto di Bedolis)

In supporto anche la polizia locale di Bergamo, che per consentire le manovre dei vigili del fuoco ha chiuso per alcuni minuti il transito in via Legrenzi. Secondo le prime informazioni disponibili, l’incendio è divampato in un locale interrato, dove si trovavano delle bobine di tessuto. Domato il rogo, i vigili del fuoco hanno avviato la bonifica dell’area, l’intervento si è concluso poco prima delle 20.

Bergamo, incendio all’ex Reggiani. Video di Beppe Bedolis