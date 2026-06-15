Bergamo, la velostazione di piazzale Marconi si sposta in via Gavazzeni

La velostazione di Bergamo si prepara a cambiare temporaneamente sede. Per consentire il prosieguo dei lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria, la struttura ora collocata in piazzale Marconi sarà trasferita nei prossimi mesi in via Mauro Gavazzeni, a pochi passi dall’attuale posizione.

Lo spostamento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, avverrà in funzione dell’avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria. L’obiettivo è garantire la continuità del servizio durante tutto il periodo dei lavori, evitando interruzioni per gli utenti che ogni giorno raggiungono lo scalo in bicicletta.

L’obiettivo è garantire la continuità del servizio durante tutto il periodo dei lavori, evitando interruzioni per gli utenti che ogni giorno raggiungono lo scalo in bicicletta La Giunta comunale ha approvato lo schema di comodato gratuito dell’area che ospiterà temporaneamente la velostazione, messa a disposizione dall’Opera Diocesana Patronato San Vincenzo. Il contratto avrà una durata di tre anni, eventualmente rinnovabile.

Attiva dal marzo 2022, la velostazione è diventata in questi anni un punto di riferimento per la mobilità sostenibile e per l’interscambio tra bicicletta e trasporto pubblico. La struttura ha registrato una media di 60 accessi al giorno, confermando la crescente diffusione degli spostamenti ciclabili in città.

Le operazioni di trasferimento, che comprenderanno lo smontaggio della struttura esistente e il successivo rimontaggio nella nuova sede, saranno effettuate da Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito delle attività legate al nuovo hub ferroviario. La gestione e la manutenzione continueranno invece a restare in capo al Comune di Bergamo, che si avvarrà ancora dell’associazione Pedalopolis per il servizio.