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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 15 Giugno 2026

Bergamo, la velostazione di piazzale Marconi si sposta in via Gavazzeni

I LAVORI. Il servizio sarà garantito per tutto il periodo del cantiere del nuovo hub ferroviario. La nuova area sarà concessa gratuitamente dal Patronato San Vincenzo.

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Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, la velostazione di piazzale Marconi si sposta in via Gavazzeni
Lo spostamento della velostazione

Bergamo

La velostazione di Bergamo si prepara a cambiare temporaneamente sede. Per consentire il prosieguo dei lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria, la struttura ora collocata in piazzale Marconi sarà trasferita nei prossimi mesi in via Mauro Gavazzeni, a pochi passi dall’attuale posizione.

Lo spostamento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, avverrà in funzione dell’avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria. L’obiettivo è garantire la continuità del servizio durante tutto il periodo dei lavori, evitando interruzioni per gli utenti che ogni giorno raggiungono lo scalo in bicicletta.

L’obiettivo è garantire la continuità del servizio durante tutto il periodo dei lavori, evitando interruzioni per gli utenti che ogni giorno raggiungono lo scalo in bicicletta

La Giunta comunale ha approvato lo schema di comodato gratuito dell’area che ospiterà temporaneamente la velostazione, messa a disposizione dall’Opera Diocesana Patronato San Vincenzo. Il contratto avrà una durata di tre anni, eventualmente rinnovabile.

Attiva dal marzo 2022, la velostazione è diventata in questi anni un punto di riferimento per la mobilità sostenibile e per l’interscambio tra bicicletta e trasporto pubblico. La struttura ha registrato una media di 60 accessi al giorno, confermando la crescente diffusione degli spostamenti ciclabili in città.

Le operazioni di trasferimento, che comprenderanno lo smontaggio della struttura esistente e il successivo rimontaggio nella nuova sede, saranno effettuate da Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito delle attività legate al nuovo hub ferroviario. La gestione e la manutenzione continueranno invece a restare in capo al Comune di Bergamo, che si avvarrà ancora dell’associazione Pedalopolis per il servizio.

«La velostazione è un’infrastruttura consolidata del sistema della mobilità cittadina e rappresenta un servizio importante per chi ogni giorno sceglie la bicicletta per raggiungere la stazione e proseguire il proprio viaggio con il trasporto pubblico – dichiara l’assessore alle Politiche della Mobilità, Marco Berlanda –. Con l’avvio dei lavori del nuovo hub ferroviario si rende necessario il suo trasferimento, ma abbiamo lavorato fin dall’inizio per garantire che il servizio non venisse interrotto e restasse nelle immediate vicinanze dello scalo. Ringrazio il Patronato San Vincenzo per la disponibilità dimostrata e per la collaborazione che ha permesso di individuare una soluzione efficace».

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