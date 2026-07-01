Bergamo, malore per un 92enne in via Mai: salvato dai poliziotti

Un intervento tempestivo ha salvato la vita a un uomo di 92 anni, colto da un malore nel pomeriggio di lunedì 29 giugno in via Mai, a Bergamo.

Un equipaggio della Polizia di Stato, impegnato in un servizio di controllo del territorio, stava transitando lungo la via quando è stato richiamato da alcuni passanti. Le persone presenti hanno segnalato agli agenti la presenza di un anziano riverso a terra, in evidente difficoltà.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente e hanno accertato che l’uomo, un novantaduenne, era in arresto cardiaco. Senza esitazione hanno quindi avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendole fino all’arrivo del personale sanitario del 118.

I soccorritori hanno poi continuato le operazioni anche con l’utilizzo del defibrillatore. Il tempestivo intervento congiunto tra agenti e sanitari ha permesso all’uomo di riprendere conoscenza prima del trasporto in codice rosso all’ospedale Humanitas di Bergamo.

L’incontro con l’agente che lo ha salvato