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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 01 Luglio 2026

Bergamo, malore per un 92enne in via Mai: salvato dai poliziotti

L’INTERVENTO. Un uomo di 92 anni, colto da arresto cardiaco in via Mai a Bergamo, è stato salvato grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia di Stato e del personale sanitario del 118.

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Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, malore per un 92enne in via Mai: salvato dai poliziotti
Il signor Umbertino con l’agente che lo ha rianimato, Antonio

Bergamo

Un intervento tempestivo ha salvato la vita a un uomo di 92 anni, colto da un malore nel pomeriggio di lunedì 29 giugno in via Mai, a Bergamo.

Un equipaggio della Polizia di Stato, impegnato in un servizio di controllo del territorio, stava transitando lungo la via quando è stato richiamato da alcuni passanti. Le persone presenti hanno segnalato agli agenti la presenza di un anziano riverso a terra, in evidente difficoltà.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente e hanno accertato che l’uomo, un novantaduenne, era in arresto cardiaco. Senza esitazione hanno quindi avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendole fino all’arrivo del personale sanitario del 118.

I soccorritori hanno poi continuato le operazioni anche con l’utilizzo del defibrillatore. Il tempestivo intervento congiunto tra agenti e sanitari ha permesso all’uomo di riprendere conoscenza prima del trasporto in codice rosso all’ospedale Humanitas di Bergamo.

L’incontro con l’agente che lo ha salvato

L’uomo, che si chiama Umbertino, ha voluto incontrare l’agente Antonio per ringraziarlo di persona. Un gesto semplice, ma carico di riconoscenza, rivolto a chi è intervenuto nei momenti più delicati e ha contribuito in modo determinante a salvargli la vita.

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