Bergamo, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Uomo accompagnato alla frontiera
IL PROVVEDIMENTO. Nei suoi confronti era già stato adottato un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Aveva precedenti per maltrattamenti contro familiari e conviventi e per lesioni personali, reati commessi nei confronti di propri congiunti. Nella giornata di giovedì 12 novembre, la polizia di Stato di Bergamo ha accompagnato alla frontiera un cittadino indiano irregolare.
Il provvedimento
Le condotte dell’uomo hanno evidenziato una situazione di «particolare criticità sotto il profilo della sicurezza e della tutela delle persone appartenenti al nucleo familiare», spiega la questura in una nota. Nei suoi confronti era già stato adottato un provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno, non sussistendone i presupposti secondo la normativa vigente. La questura di Bergamo ha curato gli adempimenti procedendo all’esecuzione del provvedimento di accompagnato alla frontiera.
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