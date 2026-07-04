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Cronaca / Bergamo Città Sabato 04 Luglio 2026

Bergamo, nella notte tra giovedì e venerdì una terza spaccata: in via Pignolo

IL CASO. Colpito il ristorante Miya Sushi & Ramen, all’angolo con via Frizzoni. I malviventi non sono riusciti a entrare.

Lettura meno di un minuto.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Bergamo, nella notte tra giovedì e venerdì una terza spaccata: in via Pignolo
La vetrina danneggiata
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio, quando i malviventi hanno provato invano a introdursi nell’ottica Isnenghi di via Tasso e nel parrucchiere H202 di via Verdi dopo averne danneggiato gli ingressi, è stato registrato un terzo tentativo di blitz, sempre nella zona, in centro a Bergamo.

Bergamo, nella notte tra giovedì e venerdì una terza spaccata: in via Pignolo
Il ristorante
(Foto di Bedolis)

In via Pignolo

Nel mirino è finito il ristorante Miya Sushi & Ramen di via Pignolo: anche in questo caso i ladri, ripresi dalle telecamere della strada, non sono riusciti nel loro intento e il furto è sfumato. Si indaga per capire se si tratti sempre degli stessi soggetti. «Era circa l’una di notte, hanno provato a sfondare la porta posteriore, rompendo la grata che dà sul bocchettone esterno dall’aria - dice la titolare Olivia Xia -. Le forze dell’ordine sono al corrente dell’accaduto. Ultimamente ci sono state tante spaccate in città ma il nostro ristorante è su una via di grande passaggio come via Pignolo, dove i locali rimangono aperti fino a tardi, e per questo non pensavo potessero colpire anche noi». Proprio il tema spaccate, dopo l’escalation dell’ultimo periodo con oltre10 attività economiche finite nel mirino, sarà al centro del colloquio di giovedì 9 luglio tra la sindaca di Bergamo Elena Carnevali e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

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