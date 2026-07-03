Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 03 Luglio 2026

Sicurezza a Bergamo, la nota del Comune: «Il 9 luglio incontro con Piantedosi»

DOPO LA SPACCATA. Il comunicato firmato dalla sindaca e dagli assessori a Sicurezza e Commercio: «Solidarietà agli esercenti colpiti».

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Sicurezza a Bergamo, la nota del Comune: «Il 9 luglio incontro con Piantedosi»

Bergamo

Dopo l’ennesimo tentativo di spaccata in centro a Bergamo, che ha colpito l’Ottica Isnenghi di via Tasso, il Comune ha diramato una nota stampa firmata dalla sindaca Elena Carnevali, dall’assessore alla Sicurezza, Giacomo Angeloni, e dall’assessore al Commercio, Sergio Gandi. Una nota che parte esprimendo la «più profonda solidarietà ai commercianti colpiti».

Leggi anche

La nota del Comune

«La situazione - si legge - tra gli altri temi già evidenziati nella lettera inviata il 7 maggio scorso, sarà quindi oggetto dell’incontro che la Sindaca Elena Carnevali avrà con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi giovedì 9 luglio. A Bergamo, le istituzioni ci sono e lavorano all’unisono sul piano del presidio e investigativo per accertare i fatti in modo da assicurare alla giustizia i responsabili. Siamo quindi grati per l’impegno quotidiano a Magistratura, Prefettura, Questura e a tutte le Forze di Polizia, comprese la Polizia Locale. In una città che si muove unita per mantenere vive, attrattive e presidiate le proprie vie, anche grazie al tessuto commerciale, non vogliamo che si spengano le luci o si abbassino le saracinesche».

Leggi anche

Sottolineando quanto fatto dal Comune nel campo dalla sicurezza: «L’aumento delle assunzioni della Polizia locale, della videosorveglianza, la vigilanza privata in convenzione e il bando per contributi alla sicurezza passiva (da poco concluso con un’alta adesione) dimostrano che sono aiuti utili e efficaci. Laddove erano presenti i vetri antisfondamento, i colpi sono infatti falliti, salvaguardando i negozi e fornendo elementi preziosi alle indagini».

Leggi anche

Ribadendo che «la sicurezza e l’ordine pubblico sono una competenza esclusiva dello Stato, a cui noi continueremo a dare un contributo fattivo e determinato anche attraverso la nostra Polizia locale. Garantire la serenità di chi vive e lavora a Bergamo richiede il massimo sforzo collettivo, senza divisioni».

Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
giustizia
Giustizia, Criminalità
Enti locali
Politica
Matteo Piantedosi
Sergio Gandi
Giacomo Angeloni
Elena Carnevali