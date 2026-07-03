Tentata spaccata in centro a Bergamo: colpita l’Ottica Isnenghi di via Tasso

Ennesimo tentativo di spaccata all’Ottica Isnenghi, in via Tasso numero 62 a Bergamo: nella notte tra giovedì e venerdì 3 luglio ignoti hanno tentato di scassinare la vetrina: «Il vetro è antisfondamento e fortunatamente ha resistito - racconta Mirko Insnenghi, commerciante storico del centro di Bergamo e anima del commercio di via Tasso -. Hanno tentato di forzare la porta ma non sono riusciti neanche lì ma devono essersi feriti perché c’è del sangue sul vetro».

Il titolare del negozio, una delle insegne più storiche della via, parla al plurale ma saranno le telecamere della zona che potranno aiutare a chiarire la dinamica: «Io ho un allarme ma funziona sono in caso di intrusione e in questo caso non si è azionato». Isnenghi ha contattato la Polizia nella mattinata di venerdì: sul posto anche la Scientifica per analizzare le gocce di sangue presenti sulla porta della vetrina.

Polizia da Isnenghi venerdì 3 luglio

(Foto di Bedolis) «Sono preoccupato - commenta -, ma soprattutto sono rassegnato. Per anni è stato lanciato un allarme: la città non è sicura e si è spenta lentamente negli anni. Questi sono i risultati: sempre a dire che non c’erano problemi? I problemi c’erano, e la città senza vita in vie come la nostra portano a queste situazioni».

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