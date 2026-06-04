Nuova spaccata in centro a Bergamo, fondo cassa razziato in una caffetteria

Ancora una spaccata in centro a Bergamo . Alle 22 di lunedì sera due ladri hanno forzato la porta d’ingresso della « Caffetteria Sant’Orsola », al civico 3 dell’omonima via del cuore cittadino, entrando nel bar e arraffando i soldi del fondocassa : un bottino che ammonterebbe, stando a una prima stima dei titolari, a circa otto, novecento euro in monetine .

«Ai quali si aggiungono i danni alla porta di vetro blindata e che, venendo forzata, si è crepata – sottolinea il titolare, Pierluigi Ricci , che gestisce la Caffetteria da otto anni –: solo per questo intervento dovremo spendere come minimo duemila euro . Siamo assicurati, ma ovviamente dà fastidio questo episodio». Episodio che va a riaccendere, dopo una decina di notti di apparente calma, il faro sul fenomeno dei furti e delle spaccate ai danni dei negozi del centro cittadino .

Le indagini in corso

Su quest’ultimo caso indaga la questura: scoperto il furto, in via Sant’Orsola è intervenuta una volante. Alcuni testimoni avrebbero visto allontanarsi due persone sospette, probabilmente gli autori della spaccata: «Hanno agito attorno alle 22 di un lunedì sera che precedeva però la festa del 2 Giugno e quindi in centro c’era un viavai costante di persone – rileva ancora il titolare –: forse per questo hanno colpito piuttosto rapidamente e senza soffermarsi troppo nel locale, anche se noi non ci affacciamo direttamente sulla strada, ma l’ingresso si trova in una rientranza». La «Caffetteria Sant’Orsola» era chiusa per il ponte e ha riaperto mercoledì. Ora saranno analizzate le immagini delle telecamere del complesso residenziale per cercare di dare un volto agli autori del furto.