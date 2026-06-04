Nuova spaccata in centro a Bergamo, fondo cassa razziato in una caffetteria
SICUREZZA. Due ladri in azione in via Sant’Orsola: divelta la porta d’ingresso. Il titolare: «Rubati tra gli 800 e i 900 euro». Indaga la polizia.Lettura 1 min.
Ancora una spaccata in centro a Bergamo. Alle 22 di lunedì sera due ladri hanno forzato la porta d’ingresso della «Caffetteria Sant’Orsola», al civico 3 dell’omonima via del cuore cittadino, entrando nel bar e arraffando i soldi del fondocassa: un bottino che ammonterebbe, stando a una prima stima dei titolari, a circa otto, novecento euro in monetine.
«Ai quali si aggiungono i danni alla porta di vetro blindata e che, venendo forzata, si è crepata – sottolinea il titolare, Pierluigi Ricci, che gestisce la Caffetteria da otto anni –: solo per questo intervento dovremo spendere come minimo duemila euro. Siamo assicurati, ma ovviamente dà fastidio questo episodio». Episodio che va a riaccendere, dopo una decina di notti di apparente calma, il faro sul fenomeno dei furti e delle spaccate ai danni dei negozi del centro cittadino.
Le indagini in corso
Su quest’ultimo caso indaga la questura: scoperto il furto, in via Sant’Orsola è intervenuta una volante. Alcuni testimoni avrebbero visto allontanarsi due persone sospette, probabilmente gli autori della spaccata: «Hanno agito attorno alle 22 di un lunedì sera che precedeva però la festa del 2 Giugno e quindi in centro c’era un viavai costante di persone – rileva ancora il titolare –: forse per questo hanno colpito piuttosto rapidamente e senza soffermarsi troppo nel locale, anche se noi non ci affacciamo direttamente sulla strada, ma l’ingresso si trova in una rientranza». La «Caffetteria Sant’Orsola» era chiusa per il ponte e ha riaperto mercoledì. Ora saranno analizzate le immagini delle telecamere del complesso residenziale per cercare di dare un volto agli autori del furto.
Furto avvenuto a pochi decine di metri dalla profumeria Heart di via Sant’Alessandro, presa di mira il 12 maggio scorso e tra le 9 attività commerciali derubate da inizio maggio (l’ottica Savoldi, il «Cavatappi», «Perpetua», il «Caffè di via Paglia», «Tiziana Fausti», Daminelli, la boutique «Alessandra Venturi» e la «Gelateria in galleria»).
© RIPRODUZIONE RISERVATA