Nuova spaccata nella notte in centro a Bergamo: colpita Alessandra Venturi in via Spaventa
L’ALLARME. Nuova spaccata in centro a Bergamo: colpita nella notte la boutique Alessandra Venturi in via Spaventa. Rubate borse e scarpe. Indagini in corso, cresce la preoccupazione tra i commercianti.
Bergamo
Nuova spaccata nel centro cittadino: a Bergamo in via Spaventa è stata colpita nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio la boutique Alessandra Venturi. Il negozio si trova ad angolo con via Quarenghi ed è a pochi metri dal Coin: negozio di moda femminile, a dare l’allarme sono stati alcuni commercianti della zona che hanno notato la vetrina sfondata e hanno dato l’allarme.
Le indagini sono in corso, anche recuperando i filmati delle telecamere della zona. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero portato via delle borse e alcune paia di scarpe.
La spaccata si aggiunge agli altri colpi avvenuti nei giorni scorsi: quello ai danni di Tiziana Fausti sul Sentierone e quello in pieno centro, alla Gelateria in Galleria, ma anche Perpetua in via Borfuro e Daminelli, negozio strumenti musicali. C’è preoccupazione tra i commercianti della zona.
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