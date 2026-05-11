Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 11 Maggio 2026

Nuova spaccata nella notte in centro a Bergamo: colpita Alessandra Venturi in via Spaventa

L’ALLARME. Nuova spaccata in centro a Bergamo: colpita nella notte la boutique Alessandra Venturi in via Spaventa. Rubate borse e scarpe. Indagini in corso, cresce la preoccupazione tra i commercianti.

Redazione Web
Redazione Web
Nuova spaccata nella notte in centro a Bergamo: colpita Alessandra Venturi in via Spaventa
L’ingresso del negozio

Bergamo

Nuova spaccata nel centro cittadino: a Bergamo in via Spaventa è stata colpita nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio la boutique Alessandra Venturi. Il negozio si trova ad angolo con via Quarenghi ed è a pochi metri dal Coin: negozio di moda femminile, a dare l’allarme sono stati alcuni commercianti della zona che hanno notato la vetrina sfondata e hanno dato l’allarme.

Le indagini sono in corso, anche recuperando i filmati delle telecamere della zona. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero portato via delle borse e alcune paia di scarpe.

Nuova spaccata nella notte in centro a Bergamo: colpita Alessandra Venturi in via Spaventa
La vetrina distrutta
Nuova spaccata nella notte in centro a Bergamo: colpita Alessandra Venturi in via Spaventa
L’ingresso distrutto
Nuova spaccata nella notte in centro a Bergamo: colpita Alessandra Venturi in via Spaventa
Il buco nella vetrina

La spaccata si aggiunge agli altri colpi avvenuti nei giorni scorsi: quello ai danni di Tiziana Fausti sul Sentierone e quello in pieno centro, alla Gelateria in Galleria, ma anche Perpetua in via Borfuro e Daminelli, negozio strumenti musicali. C’è preoccupazione tra i commercianti della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Dettaglio
Alessandra Venturi
Tiziana Fausti