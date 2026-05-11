Nuova spaccata nella notte in centro a Bergamo: colpita Alessandra Venturi in via Spaventa

Nuova spaccata nel centro cittadino: a Bergamo in via Spaventa è stata colpita nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio la boutique Alessandra Venturi. Il negozio si trova ad angolo con via Quarenghi ed è a pochi metri dal Coin: negozio di moda femminile, a dare l’allarme sono stati alcuni commercianti della zona che hanno notato la vetrina sfondata e hanno dato l’allarme.