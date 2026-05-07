Bergamo, spaccata nel negozio di Tiziana Fausti all’alba: vetrina infranta. In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto/video

Una vetrina sfondata, qualche manichino per terra e l’area delimitata dai nastri della scientifica, è lo scenario che si sono trovati di fronte, nella mattinata di giovedì 7 maggio, i passanti che transitavano sotto il porticato del Sentierone, lato piazza Vittorio Veneto in pieno centro a Bergamo.

Preso di mira, ancora una volta, il negozio di Tiziana Fausti. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine.

Lo spazio antistante al negozio saccheggiato è stato delimitato dai nastri della polizia scientifica che sta procedendo alle indagini per ricostruire quanto successo verso le 5.20 di questa mattina, quando ignoti hanno sfondato la vetrina della boutique di lusso, puntando ad alcune borse di valore in esposizione.

Il raid è stato rapidissimo, in poco più di 120 secondi due ladri sono penetrati all’interno del negozio rubando dalle 50 alle 70 borse di marca e poi sono fuggiti prima dell’arrivo della sorveglianza e delle forze dell’ordine.

Il precedente colpo nel 2025