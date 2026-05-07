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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 07 Maggio 2026
in aggiornamento

Bergamo, spaccata nel negozio di Tiziana Fausti all’alba: vetrina infranta. In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto/video

IL FURTO. Vetrina in frantumi e porticato transennato su piazza Vittorio Veneto per le indagini della scientifica nella mattinata di giovedì 7 maggio in pieno centro a Bergamo. L’ultimo colpo il 24 gennaio del 2025 messo a segno utilizzando un’auto ariete.

bERGAMO

Una vetrina sfondata, qualche manichino per terra e l’area delimitata dai nastri della scientifica, è lo scenario che si sono trovati di fronte, nella mattinata di giovedì 7 maggio, i passanti che transitavano sotto il porticato del Sentierone, lato piazza Vittorio Veneto in pieno centro a Bergamo.

Preso di mira, ancora una volta, il negozio di Tiziana Fausti. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine.

Lo spazio antistante al negozio saccheggiato è stato delimitato dai nastri della polizia scientifica che sta procedendo alle indagini per ricostruire quanto successo verso le 5.20 di questa mattina, quando ignoti hanno sfondato la vetrina della boutique di lusso, puntando ad alcune borse di valore in esposizione.

Il raid è stato rapidissimo, in poco più di 120 secondi due ladri sono penetrati all’interno del negozio rubando dalle 50 alle 70 borse di marca e poi sono fuggiti prima dell’arrivo della sorveglianza e delle forze dell’ordine.

Il precedente colpo nel 2025

L’ultimo spettacolare colpo al negozio era stato messo a segno nella notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2025, un’auto ariete sfondò la vetrina e una banda di ladri, poi identificati e arrestati dalla polizia, fece irruzione nel negozio rubando vestiti, borse di ingente valore e provocando danni per 100mila euro.

Spaccata nel negozio di Tiziana Fausti

All’alba di giovedì 7 maggio vetrina sfondata e merce rubata. Sul posto la polizia scientifica per le indagini.

Colleoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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