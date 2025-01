«Rampa» e auto ariete: spaccata da Tiziana Fausti. In due minuti rubati abiti e borse di Dior - Foto/Video

PIAZZA DANTE. In tre in azione all’1.15 della notte tra giovedì e venerdì: l’auto-ariete spinta oltre la barriera in ferro. Bottino ingente, indaga la polizia. La titolare: «Il problema è che di sera il centro è deserto».

È l’1.15 della notte tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio e le luci della boutique di «Tiziana Fausti» che si affaccia sul Quadriportico del Sentierone si sono appena spente in automatico. All’improvviso, il silenzio di piazza Dante viene scosso da un boato: un’auto in retromarcia sfonda una delle vetrine del negozio, nel cuore della città. È una Toyota Yaris Cross lanciata in retromarcia contro la vetrata: i ladri – pare in tre, stando alle riprese delle telecamere – sapevano che, dopo le spaccate di giugno e novembre 2017, alle vetrine erano state installate, a circa cinquanta centimetri da terra, delle grosse barre in ferro orizzontali.

Una lastra di legno usata come rampa

Paradossalmente l’altra notte la banda le ha sfruttate a proprio vantaggio: a una barra è stata infatti poggiata una lastra di legno che ha fatto da rampa di lancio per l’auto-ariete. Poco prima avevano spostato uno dei «panettoni» in cemento che si trovano a terra al centro di ciascuna arcata dei portici, proprio di fronte alla Procura cittadina. Dopodiché hanno lanciato l’auto – rubata la notte precedente nel Milanese – a forte velocità in retro e hanno sfondato la vetrina.

L’allarme ei fumogeni in azione

In quel momento è scattato il sistema d’allarme che, a seguito dei precedenti colpi, è ora dotato di un impianto con fumogeni. In pochi attimi i locali si sono quindi riempiti di fumo, facendo scendere quasi a zero la visibilità. I due malviventi che sono entrati nella boutique hanno fatto però in tempo ad arraffare diversi capi d’abbigliamento e borse di marca Dior. Un bottino indubbiamente ingente – una stima precisa verrà fatta lunedì, dopo l’inventario – ma probabilmente lontano da quello dei precedenti colpi del 2017, che ammontava rispettivamente a centomila e centocinquantamila euro.

La rampa in legno davanti alla vetrina di Tiziana Fausti e l’auto ariete in retromarcia che sta per spaccare la vetrina

«Un furto su commissione»

«All’epoca, però, il negozio non aveva questo sistema di antifurto con il fumo, che ha di sicuro reso meno facile il colpo – spiega al telefono dalla Francia, dove si trova per lavoro, Tiziana Fausti –. Si è comunque trattato di un furto su commissione, visto che i ladri erano ben organizzati e avevano pianificato tutto nei dettagli. Sono andati anche a colpo sicuro verso i prodotti Dior: di recente sono stati presi di mira anche altri negozi di miei competitor a Varese e Verona con le stesse modalità e con lo stesso tipo di obiettivo, i prodotti della linea Dior, che sono preziosi e di valore». All’interno del negozio, complice il fumo, la banda è rimasta per meno di due minuti.

A un certo punto il «palo» ha fatto segno agli altri due all’interno che era il momento di andarsene, forse perché stava arrivando qualcuno. Poco dopo è arrivata una volante della questura. Le indagini sono assegnate alla Squadra mobile, che sta visionando le telecamere sotto i portici e quelle del negozio.

Presa di mira una vetrina rivolta su piazza Dante, proprio di fronte alla Prefettura

I ladri erano incappucciati e con i guanti

I ladri erano comunque incappucciati e indossavano i guanti. Sono poi scappati con la stessa Yaris e forse anche con un secondo mezzo. Erano, come detto, ben organizzati: se, dopo la spaccata, hanno agito in meno di due minuti, la preparazione dev’essere durata almeno una decina, tra lo spostamento del panettone, l’attesa dello spegnimento delle luci nelle vetrine e la posa della rampa.

« Un problema Bergamo deserta di sera»