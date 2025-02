Presi mentre mettevano a segno un altro colpo, in manette i ladri della «spaccata» a Tiziana Fausti

Il colpo nel negozio di Tiziana Fausti

La Squadra Mobile di Bergamo, guidata dalla locale Procura della Repubblica, ha subito avviato le indagini per individuare gli autori del furto . Sono state centinaia le immagini del sistema di videosorveglianza pubblico e privato visionate dagli agenti e che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei furti. In particolare, i soggetti, entrati a Bergamo qualche ora prima del delitto, dopo una serie di sopralluoghi, hanno messo a segno il furto con estrema velocità, mostrando un’elevata esperienza criminale.

Il pedinamento da Pisa a Livorno

Gli sono bastati pochi secondi per riuscire ad entrare nel negozio, rubare la merce e poi darsi alla fuga verso il confine italo sloveno. Subito dopo il colpo è iniziata una complessa attività di monitoraggio dei movimenti. È così che i poliziotti della Mobile hanno constatato che l’11 febbraio gli uomini sono rientrati in Italia, hanno raggiunto Pisa, mettendosi al lavoro per effettuare altri crimini.

Il nuovo colpo nelle notte del 14 febbraio a Livorno

All’una di notte del 14 febbraio , tre di questi malviventi, a bordo di un’autovettura risultata poi rubata, sfondano la vetrina proprio di un negozio di alta moda «Gianni Cuccuini» di Livorno , in via Ricasoli 33.

L’intervento tempestivo dei poliziotti che li stavano pedinando

La composizione della banda criminale

Sei in totale i soggetti coinvolti, tutti nati in Serbia, tre dei quali arrestati in flagranza di reato di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciati per lesioni e ricettazione e quindi portati in carcere a Livorno, mentre gli altri tre rintracciati a Pisa sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, per gli stessi reati, e portati nel carcere della città a disposizione dell’autorità giudiziaria.