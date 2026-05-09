Nuova spaccata in centro a Bergamo: colpita la Gelateria in galleria

Il racconto

«Sono entrati dalla porta - racconta Alessandro Marcandelli, figlio di uno dei due titolari - hanno provato a calci ma non sono riusciti a sfondarla, così hanno preso due bidoni della spazzatura e hanno rotto il vetro. Lui è stato fuori, lei è entrata e ha svuotato la cassa, si è anche fatta male. Ha rotto il cassetto e tutti i fili, preso il cassetto e sono scappati».