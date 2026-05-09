Nuova spaccata in centro a Bergamo: colpita la Gelateria in galleria
IL COLPO. In via Tiraboschi intorno alle 4 di sabato 9 maggio. Un uomo e una donna hanno sfondato una porta di vetro portando via 200 euro di fondo cassa.
Bergamo
Un’altra spaccata in centro a Bergamo, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. Colpita la «Gelateria in galleria» di via Tiraboschi, intorno alle 4: due persone, un uomo e una donna, hanno sfondato la porta di vetro portando via 200 euro di fondo cassa, il tutto in circa 40 minuti.
Il racconto
«Sono entrati dalla porta - racconta Alessandro Marcandelli, figlio di uno dei due titolari - hanno provato a calci ma non sono riusciti a sfondarla, così hanno preso due bidoni della spazzatura e hanno rotto il vetro. Lui è stato fuori, lei è entrata e ha svuotato la cassa, si è anche fatta male. Ha rotto il cassetto e tutti i fili, preso il cassetto e sono scappati».
Scattato l’allarme, i due titolari l’hanno ricevuto via telefono e hanno allertato i carabinieri, intervenuti intorno alle 4.20 e ora al lavoro per risalire ai responsabili. A Bergamo è il terzo episodio in pochi giorni, dopo i colpi da Tiziana Fausti sul Sentierone e da Daminelli in via Ghislandi.
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