Bergamo, nell’ex casa del custode di Palazzo della Libertà la sede di Immaginare Orlando
LA NOVITÀ. Un progetto di riqualificazione degli spazi da 800mila euro, finanziato dalla Fondazione A.J. Zaninoni.
Bergamo
L’ex casa del custode del Palazzo della Libertà a Bergamo sarà la nuova sede dell’associazione «Immaginare Orlando», per rafforzare - spiega il Comune - «la presenza in città di una realtà impegnata a promuovere la cultura del rispetto e l’attenzione a differenze culturali, di genere, etniche e di orientamento affettivo».
I dettagli del progetto
Il progetto, approvato dalla Giunta, prende vita grazie all’accordo con la Fondazione A.J. Zaninoni, che sosterrà i costi dell’intervento: un’operazione dal valore complessivo di 800mila euro. I lavori prevedono la realizzazione di nuovi uffici, servizi igienici, una biglietteria, un info point a servizio degli eventi ospitati del Palazzo. Gli ambienti saranno infatti utilizzati anche da Lab80, che gestisce la programmazione culturale dell’edificio. Il tutto prestando attenzione alla tutela del valore architettonico dell’edificio: il progetto ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza. A maggio l’inizio dei lavori, per una durata di circa tre mesi.
Per «Dare casa»
«Un ulteriore passo del progetto che abbiamo intitolato “Dare casa”, per offrire un luogo di radicamento, di riconoscimento, di stabilità, di accoglienza a persone, ad associazioni, a progetti, che non hanno casa», ha commentato Pia Locatelli, presidente della Fondazione A.J. Zaninoni.
Francesco Valesini, assessore alla Rigenerazione urbana ringrazia la Fondazione e la sua presidente: «Con questo passaggio possiamo dare avvio ai lavori di sistemazione di un altro spazio all’interno del Palazzo della Libertà per rafforzarne sempre più la sua nuova funzione di importante contenitore culturale della città, diventando, insieme agli altri soggetti già presenti, sede di una realtà come l’associazione Immaginare Orlando e del suo significativo lavoro sulla promozione delle identità di genere».
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