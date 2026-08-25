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Cronaca / Bergamo Città Martedì 25 Agosto 2026

Bergamo, nuova pista ciclo pedonale a Monterosso: lavori per 450mila euro

MOBILITÀ. I lavori partiranno la prossima settimana e dureranno 180 giorni. Previsti anche nuove alberature, illuminazione, panchine e rastrelliere.

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Bergamo, nuova pista ciclo pedonale a Monterosso: lavori per 450mila euro

Bergamo

Partiranno la prossima settimana i lavori per il nuovo collegamento ciclopedonale nel quartiere di Monterosso, a Bergamo. Il percorso unirà la ciclabile esistente di viale Giulio Cesare, all’altezza di via Lessona, con via Acquaderni, completando un tratto della rete dedicata alla mobilità sostenibile.

L’intervento comporta un investimento di 450mila euro, interamente finanziato attraverso Fondi strutturali e di investimento europei e Fondo Sviluppo e Coesione. La durata prevista del cantiere è di 180 giorni.

Una ciclabile continua da Redona a Valtesse

Il nuovo collegamento permetterà di dare continuità al percorso che da Redona attraversa il parco Turani, raggiunge il parco Goisis e prosegue verso Conca Fiorita e Valtesse.

L’opera rientra nella strategia comunale «Spazi_ARE – Spazi Aperti, Resilienti ed Educativi», dedicata agli interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile e alle connessioni ciclopedonali urbane.

Nuovi alberi, illuminazione e aree di sosta

Il progetto non riguarda soltanto il tracciato ciclabile. Sono previste anche la rimodellazione delle scarpate e la sistemazione delle aree verdi, con la messa a dimora di aceri campestri e carpini neri, nuovi punti luce, panchine e rastrelliere. Saranno inoltre realizzate le rampe necessarie per superare i dislivelli e percorsi tattili per migliorare l’accessibilità.

«Realizziamo un nuovo tassello della rete ciclopedonale cittadina, lavorando soprattutto sulla continuità e sulla qualità delle connessioni», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota. L’obiettivo, aggiunge, è rendere «più sicuri e piacevoli gli spostamenti a piedi e in bicicletta» e migliorare lo spazio pubblico del quartiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Ferruccio Rota
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