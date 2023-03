Bergamo, oltre due milioni contro il disagio psichiatrico

Oltre 2,1 milioni di euro per progetti dedicati alla neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e alla salute mentale in Bergamasca. La Regione ha ripartito anche per il 2023 un «pacchetto» di fondi su questi temi, per «la strutturazione di progettazioni ad hoc a supporto dell’attività ordinaria dei Cps (Centri psico sociali) e delle Uonpia (Unità operative di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza)». Nel dettaglio, i fondi sono così suddivisi: 563.500 euro per il progetto «L’adolescente con psicopatologia complessa: interventi preventivi, percorsi clinici e di rete dall’acuzie all’intervento ambulatoriale integrato» e 636.500 euro per il progetto «Disabilità complessa: intervento ambulatoriale e lavoro di rete-La complessità nell’approccio ai disturbi del neurosviluppo e disabilità gravi», entrambi legati all’area della neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza (1,2 milioni di stanziamento totale).