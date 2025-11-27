Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 27 Novembre 2025
Bergamo, operazione delle forze dell’ordine: 91 controllati, 37 con precedenti
IN CITTÀ. Coordinata dalla Questura, l’attività ha coinvolto polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.
Bergamo
Nel pomeriggio del 6 novembre, la Questura di Bergamo ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio, tra l’area della stazione, delle autolinee, piazzale Alpini e piazzetta don Andrea Spada, le vie Paglia e Bonomelli. Con il coinvolgimento di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.
In via Quarenghi
Nel complesso sono state controllate 91 persone, di cui 37 con precedenti. In via Quarenghi, gli agenti hanno notato una persona che, con fare sospetto, era intenta a parlare con altre due, estraendo un involucro dalla tasca. Uno dei presunti acquirenti, dopo aver visionato quanto gli era stato ceduto, ha notato e segnalato la presenza della pattuglia: subito sono stati bloccati da polizia di Stato e polizia locale. Dal controllo, uno dei tre soggetti è risultato detenere quattro involucri di cocaina già suddivisa, per un totale di 3,72 grammi, e di un panetto di hashish da 10,73 grammi.
L’uomo, di origini marocchine e irregolare in Italia, è stato arrestato per tentata cessione di sostanza stupefacente. All’esito della direttissima di giovedì 27 novembre, l’arresto è stato convalidato, disponendo il divieto di dimora a Bergamo e provincia. È ora in attesa di essere condotto presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Milano. Sempre nel corso dei controlli, un altro soggetto è stato denunciato per violazione del foglio di via dal comune di Bergamo, oltre che per detenzione di arma da taglio e di 2,75 grammi di hashish.
