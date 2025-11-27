Bergamo, operazione delle forze dell’ordine: 91 controllati, 37 con precedenti

Nel pomeriggio del 6 novembre, la Questura di Bergamo ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio, tra l’area della stazione, delle autolinee, piazzale Alpini e piazzetta don Andrea Spada, le vie Paglia e Bonomelli. Con il coinvolgimento di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

In via Quarenghi

Nel complesso sono state controllate 91 persone, di cui 37 con precedenti. In via Quarenghi, gli agenti hanno notato una persona che, con fare sospetto, era intenta a parlare con altre due, estraendo un involucro dalla tasca. Uno dei presunti acquirenti, dopo aver visionato quanto gli era stato ceduto, ha notato e segnalato la presenza della pattuglia: subito sono stati bloccati da polizia di Stato e polizia locale. Dal controllo, uno dei tre soggetti è risultato detenere quattro involucri di cocaina già suddivisa, per un totale di 3,72 grammi, e di un panetto di hashish da 10,73 grammi.