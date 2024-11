Bergamo, a Palazzo Frizzoni porte aperte e visite guidate sabato 30 novembre

ll progetto « Porte aperte a Palazzo », realizzato in collaborazione con il Liceo linguistico statale «Giovanni Falcone» e promosso dalla presidente del Consiglio Comunale Romina Russo , prevede la visita all’esterno di Palazzo Frizzoni, al cortile, al parco attiguo, alla sala Caccia, al corridoio dei Cardinali, allo scalone, alla sala degli Specchi, all’ufficio del Sindaco e all’aula consiliare.

Le visite guidate si svolgeranno, con accesso libero, dalle 14.30 alle 17.30 (ultimo ingresso). Sarà anche possibile visitare Palazzo con guide in lingua inglese, in tedesco e in spagnolo.