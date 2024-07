Bergamo, il parcheggio di via Borfuro chiude dal 29 luglio al 4 agosto

Il parcheggio «Del Centro» di via Borfuro 4 resterà chiuso al pubblico dal 29 luglio al 4 agosto per lavori di aggiornamento al sistema di automazione e videosorveglianza . Lo comunica la Società titolare Domus Adiutrix srl con una nota informativa. L’accesso sarà garantito solo ai residenti dello stabile e agli abbonati. Durante questo periodo, sul pannello posto all’ingresso di passaggio Zeduri sarà scritto: «Parcheggio chiuso. Posti disponibili 0».

La clientela, che non potrà quindi usufruire del parcheggio, non dovrà varcare l’accesso poiché la Ztl di piazza Matteotti sarà attiva e il passaggio sarà passibile di contravvenzione. Il Comune raccomanda la massima attenzione rispetto alla lettura nel pannello all’ingresso di passaggio Zeduri e segnala che, in caso di errore, è prevista la possibilità di contattare prontamente il parcheggio per la gestione della situazione https://parcheggiodelcentro.it/.