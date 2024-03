Bergamo in piazza contro la violenza sulle donne: «A tutte diciamo: non siete sole»

Sono 13 i nomi e cognomi sulle tre sagome di polistirolo fucsia esposte durante il presidio: tredici donne uccise nei primi tre mesi del 2024 per mano di un uomo, tredici femminicidi a cui potrebbero doversene aggiungere altri sei, attualmente in fase di accertamento. «Siamo qui per dare voce a chi è stata tolta, per dire basta ai femminicidi – ha detto Sara Agostinelli a nome della Rete –. Abbiamo richieste e pretendiamo risposte. Chiediamo protezione per le donne che denunciano, senza minimizzare la loro situazione; si deve fare qualcosa anche nel nostro territorio. Chiediamo prevenzione con la formazione non solo nelle scuole per bambini e ragazzi, ma anche per gli adulti. Basta violenza nelle nostre vite in ogni ambito. Ci vuole l’educazione all’affettività, al consenso, al rispetto. A tutte diciamo: non siete sole, sorelle. Siamo con voi». La violenza contro le donne è una vera e propria emergenza anche nel nostro territorio dove dal 1° al 29 febbraio i centri antiviolenza di Bergamo e provincia hanno ricevuto 111 nuove richieste di supporto da parte di donne che vivono violenza domestica o che subiscono stalking, mentre dall’inizio dell’anno sono state ben 240.